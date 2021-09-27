Son dakika haberleri! Kırgızistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın kahraman şehitleri anıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kırgızistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın kahraman şehitleri anıldı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kırgızistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın kahraman şehitleri anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan'da başkent Bişkek'te, Azerbaycan Büyükelçiliği binası önünde 2. Karabağ Savaşı şehitleri için anma etkinliği düzenlendi.

Kırgızistan'da başkent Bişkek'te, Azerbaycan Büyükelçiliği binası önünde 2. Karabağ Savaşı şehitleri için anma etkinliği düzenlendi.

Azerbaycanlıların ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu ve 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin ailelerine destek ve teşekkür mesajları dile getirildi.

Gençler, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşta şehit düşen askerlerin fotoğraflarının yer aldığı standa çiçek bıraktı ve dua etti.

Konuşmalarda, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasında, Türkiye'nin her alandaki desteğine de değinildi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev, burada yaptığı konuşmada, "Kardeş Türkiye, her zaman olduğu gibi Karabağ Savaşı öncesinde ve sırasında Azerbaycan'ın yanında oldu ve manevi, siyasi ve diplomatik desteğini esirgemedi." dedi.

Türkiye'ye son derece minnettar olduklarını vurgulayan Orucev, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci, bizim sevincimizdir. Azerbaycan'ın kaderi, bizim kaderimizdir" ve Haydar Aliyev'in "Biz bir milletiz, iki devletiz" sözlerini hatırlatarak, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret etti.

Orucev, Türkiye'ye daima teşekkür borçlu olduklarını belirterek, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinin de daha fazla güçleneceğinin altını çizdi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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