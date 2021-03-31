Son dakika haberleri... Kırgızistan Cumhurbaşkanı: "Türk Konseyi isminin, Türk Devletleri Örgütü olarak adlandırılmasını destekliyoruz"
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Son dakika haberleri... Kırgızistan Cumhurbaşkanı: "Türk Konseyi isminin, Türk Devletleri Örgütü olarak adlandırılmasını destekliyoruz"

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kırgızistan Cumhurbaşkanı: 'Türk Konseyi isminin, Türk Devletleri Örgütü olarak adlandırılmasını destekliyoruz'

Son dakika gündem haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) isminin, Türk Devletleri Örgütü olarak yeniden adlandırılmasını desteklediğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) isminin, Türk Devletleri Örgütü olarak yeniden adlandırılmasını desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Gayri Resmi Zirvesi'nde çevrimiçi yaptığı konuşmada, Türk halklarının entegrasyon sürecini güçlendiren ve yeni ivme kazandıran bir dizi etkene dikkati çekti.

Türk Konseyi'nin çok yönlü faaliyetleri ile uluslararası arenadaki yeri ve otoritesine işaret eden Caparov, "Kırgızitan, Türk Konseyi isminin, Türk Devletleri Örgütü olarak yeniden adlandırılmasını destekliyor." ifadesini kullandı.

Caparov, "Konseyin, Türk Devletleri Örgütü'ne dönüştürülmesinin tamamlanmasının ardından örgütün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmede olumlu etkisi olacaktır. Bu durum örgütün faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesini teşvik edecek ve diğer ülkelerin örgüte katılımını veya gözlemci statüsü istemelerini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dünyası Yatırım Fonu'nun kurulması fikrini de desteklediklerini belirten Caparov, ulaşım ve turizm sektörünü Türk dünyasının temel iş birliği alanlarından biri olarak gördüğünü aktardı.

Caparov, Türk devletleri arasında ulaştırma ve iletişim iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra ticaret sürecini geliştirmeye yönelik tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun tüm potansiyelinin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Caparov, Kırgızistan'ı Özbekistan'a, diğer yandan Çin'e bağlayan yeni bir demir yolu projesinin hayata geçirilmesi de dahil, Türk Konseyi'ne üye ülke topraklarında yeni demir yolları projelerinin gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Türk dünyasının gücü ruhunda, zengin kültüründe ve mirasındadır"

Caparov, Türk dünyası ülkelerinin turizm sektörünü desteklemesi gerektiğini belirterek, "Türk dünyasının gücü ruhunda, zengin kültüründe ve mirasındadır. Türk dünyası, her şeyden önce Türk medeniyetidir. Türk dünyasının turist haritasının oluşturulması ve yaygınlaştırılması tüm ülkelere fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Türk Konseyi'nin çalışmalarına büyük katkı sağlayan Macaristan'ın statüsünün belirlenmesini öneren Caparov, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın en üst düzeyde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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