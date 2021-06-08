Son dakika haberleri: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'ye geliyor
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Son dakika haberleri: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'ye geliyor
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5. toplantısı Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, yarın Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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