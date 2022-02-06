Son dakika haberleri! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

2022 Kış Olimpiyatları açılış töreni için Pekin'i ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov ve Şi'nin görüşmesinde, siyasi, ticari ve ekonomik alanlardaki ikili ilişkilerin yanı sıra yatırım konuları ele alındı.

Caparov, görüşmenin Kırgızistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü ve ülkeler arasında İyi Komşuluk, Dostluk ve İş Birliği Anlaşması'nın imzalanmasının 20. yıl dönümünde gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin, Kırgızistan-Çin kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da gelişmesine ivme kazandıracağına olan inancını dile getiren Caparov, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin uygulanmasına Kırgız tarafı ilgi gösteriyor." dedi.

Çin'in enerji sektöründe iş birliğinin yoğunlaşmasını desteklediğini söyleyen Caparov, iki ülke arasındaki iki gümrük kapısından malların sorunsuz ithalatını ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Caparov, Kırgızistan'da bir dizi yatırım projesini başlatmak için ülkeler arasındaki düzenli uçuşların yeniden başlatılmasının önemine dikkati çekti.

Ayrıca Caparov, Çin'e ekonominin ilgili sektörlerinde yeni projeleri teşvik için, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında ikili projeleri finanse edebilecek toplam 1 milyar dolarlık Kırgız-Çin yatırım fonu oluşturulmasını önerdi.

Kırgızistan'da sosyo-ekonomik projelerin uygulanması için Çin hükümeti tarafından sürekli sağlanan hibe yardımını çok takdir ettiğini vurgulayan Caparov, Şi'yi resmi ziyaret için ülkesine davet etti.

Çin, Kırgızistan'a 5 milyon doz aşı desteğinde bulunacak

Şi, Kırgızistan'ın Kovid-19 ile mücadelesi için 5 milyon doz aşı yardımı ve güvenlik alanında yaklaşık 8 milyon dolar (50 milyon yuan) tutarında destek kararı aldıklarını bildirdi.

Ülkeler arasındaki hava trafiğinin aşamalı olarak yeniden başlatılması gerektiğini söyleyen Şi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşa edilmesinin öneminin altını çizdi.

Caparov'un, Kırgız-Çin iş birliğinin geliştirilmesine katkısını çok takdir ettiğini belirten Şi, Caparov'un liderliğinde Kırgızistan'da büyük siyasi ve ekonomik reformların gerçekleştirildiğini ve yolsuzlukla çetin mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Şi, ülkesinin Kırgızistan için güvenilir bir dost ve komşu olduğunu ve Çin'in Kırgızistan'dan çevre dostu ürünler ithal etmeye ve enerji alanında iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.