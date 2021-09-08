Son dakika haberleri: Kırgız-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı 10 Eylül'de

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın ve Kırgız-Türk İş Forumu'nun 10 Eylül'de yapılacağı bildirilirken, toplantılara Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın ve Kırgız-Türk İş Forumu'nun 10 Eylül'de yapılacağı bildirilirken, toplantılara Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 10 Eylül Cuma günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirileceği bildirildi. Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nun da aynı günü yapılacağı aktarılan açıklamada, etkinliğe Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Bişkek temasları kapsamında ikili görüşmeler yapması, Kırgızistan-Türkiye arasında çeşitli anlaşmaları imzalaması ve Maarif okulunun açılışına katılması planlanıyor.

Toplantı 6-7 Ağustos'ta yapılması planlanmış fakat Türkiye'deki yangın felaketi nedeniyle ertelenmişti.

Kırgız-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantısı 22 Kasım 2019'da Ankara'da düzenlenmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı