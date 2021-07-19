DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
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DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta bir iskele deposunda işçi olarak çalışan Adem Sarıkaya'ya ait 2,5 yaşındaki 'Kiraz' isimli cane corso cinsi köpek av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.

SİVAS'ta bir iskele deposunda işçi olarak çalışan Adem Sarıkaya'ya ait 2,5 yaşındaki 'Kiraz' isimli cane corso cinsi köpek av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis inceleme başlattı. Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 18'inci Sokak'ta yaşandı. Sitede bir iskele deposunda işçi olarak çalışan Adem Sarıkaya, açık alanda bulunan deponun içerisinde bulunan köpeği Kiraz'ı sabah geldiğinde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Köpeğin yanına giden Sarıkaya, hayvanın vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izlerine rastladı. Durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri köpek üzerine inceleme yaptı. Köpeğin tüfekle vurulduğu belirlendi. Köpeği vuranların bulunması için çalışma başlatıldı. Çok üzgün olduğunu belirten Adem Sarıkaya, "Köpeğimi 2 yıldır besliyordum. Biz cumartesi günü akşam buradan ayrıldık. Bugün geldiğimizde köpeğimi çevrede göremedim. Baktığımda köpeğim köşede hareketsiz yatıyordu. Vücudunda saçma izlerini far kettim. Hemen polisi aradım. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum, şikayetçiyim. Saldırgan bir köpek de değildi. Şüphelendiğim birisi yok" dedi.

DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU
DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DEPO İŞÇİSİ, 'KİRAZ' İSİMLİ KÖPEĞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU - Haberler
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