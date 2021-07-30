Son dakika haberleri | Kiraz'da orman yangını çıktı (1)
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Son dakika haberleri | Kiraz'da orman yangını çıktı (1)

Son dakika haberleri | Kiraz'da orman yangını çıktı (1)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Son dakika haberleri | Kiraz'da orman yangını çıktı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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