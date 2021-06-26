KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
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KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

TOKAT'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 26 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.

YKS'nin birinci oturumu TYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 26 aday İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ve motosikletli polis ekipleri tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI
KİMLİKLERİNİ UNUTAN ADAYLARA POLİS YARDIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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