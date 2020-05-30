Son dakika haberleri! Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis yaralı Bir son dakika haberine göre DİYARAKIR'da, kimliği belirsiz bir kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tabancayla ateş açıp, kaçtı.

DİYARAKIR'da, kimliği belirsiz bir kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tabancayla ateş açıp, kaçtı. 1 polis memurunu yaralayan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718 Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişiyi, kimlik kontrolü için durdurmak istedi. Ancak şüpheli şahıs, belindeki tabancayı çekip, polislere ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği polis memuru yaralanırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.Yaralı polis memuru, arkadaşları tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Polis memuru tedaviye alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, -

Kaynak: DHA