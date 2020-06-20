Son dakika haberleri: Kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu
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Son dakika haberleri: Kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu

Son dakika habere göre Tokat'ta kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartırken, öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Son dakika haberleri: Kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu
20.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:09

Tokat'ta kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartırken, öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ta da LGS maratonunun birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Kentte 8. sınıftan mezun durumdaki 10 bin 681 öğrenci 169 okulda sınava girdi. Sınava girecekleri okullara geldiklerinde nüfus cüzdanlarının olmadığını fark eden öğrenciler ise nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne gelen öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı ile valilik binası önünde bekletilen polis ekipleri sınava girecek öğrencileri okullarına yetiştirdi. Tokat'ta kimliğini unutan 5 öğrenci nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartarak sınava yetişti.

Namık Kemal Orta Okulunda sınava giren öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler okul bahçesinde kurulan stantlarda kontrolden geçti. Maskelerini çıkartan öğrenciler yeni maskelerini alarak sınavın yapılacağı okulla girdi. Veliler ise okul dışında çocuklarını beklerken dua okudu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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