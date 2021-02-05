Son dakika haberleri | Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

05.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:14
Son dakika haberleri | Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şehit Bomba İmha Uzmanı Polis Memuru Murat Mimiroğlu'nun adının verildiği operasyonda ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 25,81 gram metamfetamin, bir tabanca ve 32 tabancı fişeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V, L.A, C.A, M.H, Ş.D, M.Y, M.Ş.A. ve M.D tutuklandı. M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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