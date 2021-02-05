Son dakika haberleri | Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.