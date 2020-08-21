Son dakika haberleri: Kilis'te vakalar arttı denetimler sıkılaştı
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Son dakika haberleri: Kilis'te vakalar arttı denetimler sıkılaştı

Son dakika haberine göre - Kilis'te vakalar arttı denetimler sıkılaştı Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle polis il merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini attırdı.

21.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:53

- Kilis'te vakalar arttı denetimler sıkılaştı

KİLİS - Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle polis il merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini attırdı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde araçlar, motosikletler ve yayalar üzerinde maske ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek, vatandaşları uyarıyor. Vatandaşları maskeyi kurallarına göre takmaları için uyaran polisin denetimleri kentin çeşitli noktalarında sürüyor. Denetimlerin artması üzerine vatandaşların büyük bölümünün maskelerini taktıkları gözlendi.

Vatandaşlar, Uygulamadan memnun olduklarını, denetimlerin sürmesi gerektiğini ifade ettiler.

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Son dakika haberleri: Kilis'te vakalar arttı denetimler sıkılaştı

Kaynak: İHA

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