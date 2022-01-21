Son dakika haberleri | Kilis'te Uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri | Kilis'te Uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri | Kilis'te Uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te, Suriye sınırında bulunan Deliosman köyünde 392 gram metamfetamin ele geçirildi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye sınırında bulunan Deliosman köyünde 392 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyuma istinaden Merkez ilçeye bağlı Suriye sınırında bulunan Deliosman Köyünde araziye bırakılmış vaziyette 392 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Metamfetamin, Uyuşturucu, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haber

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