Son dakika haberleri! Kilis'te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Kilis'te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

16.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:28
Son dakika haberleri! Kilis'te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

Son dakika haber... Kilis'te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, E.A. (41) yönetimindeki motosiklet Bilali Habeş Mahallesinde seyir halindeyken devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.M.A. (11) yola savruldu. O esnada olay yerinden geçen M.Ç. (23) yönetimindeki 79DF711 plakalı Tümosan marka traktör, yerde yatan M.M.A.'ya çarptı. Kazada M.M.A. hayatını kaybederken, traktör sürücüsü M.Ç. ile motosiklet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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