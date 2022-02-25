Son dakika haberleri... Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika haberleri... Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kilis'te hayvan çiftliğinde bir kişiyi silahla yaraladıkları ve 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mücahitler Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde bir kişinin silahla yaralandığı ve iki kişinin de darbedildiği ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Olaylara karıştığı tespit edilen şüpheliler C.A, A.K, A.A, A.S, A.F, A.F, H.A, M.G. ve M.Y. "Silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma" suçlarından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan C.A, A.K. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Kilis'te silahlı yaralama ve darp olaylarına karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Hisarcık, JASAT, Kilis, Güncel, Haberler

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