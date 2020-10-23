Kilis'te kaçak içki ve sigara operasyonu

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesinde F.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı