Kilis'te kaçak içki ve sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te kaçak içki ve sigara operasyonu

23.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:47
Kilis'te kaçak içki ve sigara operasyonu

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesinde F.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 22 şişe sahte içki ile kaçak olduğu belirlenen 27 kutu içki ve 66 paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Engin Yıldırım Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Derviş Zaim Yavuz Bingöl Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te kaçak içki ve sigara operasyonu - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 14:59:52. #1.15#
title