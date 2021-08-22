Son dakika haberleri! Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Merkeze bağlı Deliçay köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına arazöz, traktör ve 11 personelle müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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