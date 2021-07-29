Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor
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Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor Kilis'in Demirciler mevkisinde akşam saatlerinde orman yangını başladı.

Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

KİLİS - Kilis'in Demirciler mevkisinde akşam saatlerinde orman yangını başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

Kilis'in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor
Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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