Son dakika haberleri: - Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor
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Son dakika haberleri: - Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor

Son dakika haberleri... - Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor.

31.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:27

- Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor

KİLİS - Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 70 vakaya rastlanırken 24 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle 2 bin 70 vakaya ulaşılırken, 24 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesinde 15 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi ise entübe durumunda, yapılan bütün uyarılara ve uygulamalara rağmen her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor. 75 mahalleden sadece 13'ünde korona virüs vakasına rastlanmazken, 62 mahallede korona virüs vakasına rastlandı. Bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kurullarına uymadıkları, maske takmadıkları kentte gözleniyor.

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Son dakika haberleri: - Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor

Kaynak: İHA

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