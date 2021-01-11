Son dakika haberi... Kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi... Kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

11.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:04

Son dakika gündem haberine göre Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, doktor Hacer D. ile avukatı ve tutuksuz sanık Cebrail Can K. katılmazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, 19 Nisan'a ertelendi.

Sanık Cebrail Can K'nin avukatı Kifayet Dağaçıkan, gazetecilere, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, "Mağdur vekilinin mazeret gönderdiği görüldü. Duruşma 19 Nisan'a ertelendi. Sanığın tekrar rapor alması için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna iletildi. Rapor geldikten sonra bir yorum yapılması gerekmektedir." dedi.

Sanık Cebrail Can K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla, "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Son dakika haberi... Kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
Son dakika haberi... Kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
Son dakika haberi... Kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
Son dakika haberi... Kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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