Son dakika haberleri: Kilis'te jandarmadan yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, kırsal alanda yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, kırsal alanda yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Ekipler, kimsesiz ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına ziyaretler gerçekleştiriyor.

Köy köy dolaşan jandarma ekipleri, yaşlıların misafiri oluyor, onlarla sohbet edip, dertlerini dinliyor.

Vatandaşların iletişim numaralarını da alan ekipler, ihtiyacı olanların isteklerini de yerine getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz