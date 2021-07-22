Son dakika haberleri... Kilis'te jandarma ekipleri, kaybolan 250 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu
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Son dakika haberleri... Kilis'te jandarma ekipleri, kaybolan 250 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu

Son dakika haberleri... Kilis'te jandarma ekipleri, kaybolan 250 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 250 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 250 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.

Dorucak köyünde hayvancılık yapan Mehmet Can, Suriye uyruklu çoban H.A.K'dan telefonla haber alamayınca Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, 250 küçükbaş hayvanı ile çobanın kaybolduğunu bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli yaptıkları çalışma sonucunda, yönünü kaybeden çoban ile hayvanları yaklaşık 5 saat sonra köye 7 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.

Hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Mehmet Can, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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