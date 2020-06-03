Son dakika haberleri... Kilis'te hububat hasadı sürüyor Son dakika güncel haberi... Mercimek, arpa ve buğday hasadının sürdüğü Kilis'te biçerdöverler, hasadın tamamlanması için fazla mesai yapıyor.

Mercimek, arpa ve buğday hasadının sürdüğü Kilis'te biçerdöverler, hasadın tamamlanması için fazla mesai yapıyor.

Türkiye'de hububat hasadının ilk yapıldığı illerin başında gelen Kilis'te mercimek, arpa ve buğday hasadı son hızıyla sürüyor. Bu ay sonuna kadar hububat hasadının tamamlanması bekleniyor. Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, hububat hasadının hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, "Sulanan hububat tarlaları var. Bu nedenle tahminim bir ay içerisinde hasat tamamlanır. Bu yıl verim biraz daha fazla, anaç tohumları olması halinde yüzde 40 oranında daha fazla ürün elde edebiliriz. Devletimizin, desteğiyle anaç tohum verileceğini düşünüyor. Kilis'te son yıllarda mercimek verim vermemeye başladı. Arpa ve buğday da ise durum çok iyi, Kilis merkez kurak bir yer, sulu alanımız çok az, Elbeyli ovasında sulu alan var, Musabeyli tarafında sulu alan var. Bir anca önce Narlıca göletinin tamamlanmasını istiyoruz. Seve barajının da sulama amaçlı kullanırsak, daha verim alırız. Arazilerin bir an önce sulamaya geçilmesi gerekiyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA