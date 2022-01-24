Son dakika haber! Evde çıkan yangında 95 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

KİLİS (AA) - Kilis'te evde çıkan yangında yalnız yaşayan 95 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Akıncı Köyünde yaşayan Fıdda Daş'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.