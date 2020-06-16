Son dakika haberleri... Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika haberlerine göre SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi, Kilis'te güvenlik güçlerince yakalandı.
16.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:27
SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi, Kilis'te güvenlik güçlerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlenen yabancı uyruklu A.K., J.K., M.K., R.E. ve S.K.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA