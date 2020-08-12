Son dakika haberleri: Kilis'te 12 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika haberi... KİLİS'te, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı.
12.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:45
KİLİS'te, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı. Sürücü M.P., gözaltına alındı.
Kentte jandarma ekipleri, Oylum Mahallesi'nde M.P. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden ekipler, 12 kişinin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.P. ise gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA