Son dakika haberleri | Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 166,94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 extacy, 5 captagon, 2,48 gram captagon tozu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 251 fişek ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Gaziantep, Kilis, Güncel, Haber

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