Son dakika haberleri! Kilis merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri! Kilis merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kilis merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kilis merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda Kilis, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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