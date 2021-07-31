Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi
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Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya'da Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra Belenobası Köyü'ne giderek incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi.

Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi
Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi
Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi
Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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