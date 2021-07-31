Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi

Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman...