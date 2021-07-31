Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi
Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya'da Manavgat Belediyesi Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra Belenobası Köyü'ne giderek incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru