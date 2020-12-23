Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, Şehit Asteğmen Kubilay'ı andı
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Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, Şehit Asteğmen Kubilay'ı andı

23.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:50
Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, Şehit Asteğmen Kubilay'ı andı

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit edilişinin 90. yılında andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilayşehit edilişinin 90. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet devrimcisi Mustafa Fehmi Kubilay'ı 90 yıl önce bugün Menemen'de alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemiz daima sürecek. Cumhuriyet devrimcisi Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan'ı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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