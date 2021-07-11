Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu: Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki, 83 milyonu kucaklamalı (2)

Son dakika haberi... 'KIYMET TEYZE PARKI'NI AÇTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de 2014 yılında evinin önündeki çocuk parkında, kepçenin önüne oturarak yıkımını önleyen Kıymet Peker'in (82) isminin verildiği 'Kıymet Teyze Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

'KIYMET TEYZE PARKI'NI AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de 2014 yılında evinin önündeki çocuk parkında, kepçenin önüne oturarak yıkımını önleyen Kıymet Peker'in (82) isminin verildiği 'Kıymet Teyze Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Birinci Murat Mahallesi'nde 31 Mart 2014 tarihinde evinin önündeki parka yıkım için kepçe geldiğini duyan Kıymet Peker'in, parka giderek kepçenin önüne oturması ve Peker'in eylemine o tarihte Edirne Belediye Başkanı olarak seçilen Recep Gürkan'ın da destek vermesinin ardından başlatılan hukuki süreç tam 7 yıl sürdü. 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından söz konusu alanın tapusu Edirne Belediyesi'nin oldu. Belediye tarafından 'Kıymet Teyze Parkı' adı verilen parkın açılışı ise bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.

'VERDİĞİ MÜCADELEYLE TEKNOLOJİYİ ALT ÜST ETTİ'Kıymet Peker'in elini öpen Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak, "2 tarihi düşünmenizi isterim. Bir Gezi Parkı'nı bir de burayı. Gezi Parkı'ndaki gencecik fidan gibi çocuklarımız ağacı korumak istedi ve parkı korumak istedi. Kıymet Teyze de burada bir mücadele verdi. Verdiği mücadeleyle bütün teknolojiyi alt üst etti. Makine dayanmadı. İnsanın doğaya sevgisini kanıtlayan en önemli insan Kıymet Teyze'miz. Hepinizin huzurunda Kıymet Teyze'ye böyle bir parkın inşaat alanı olmaması için verdiği mücadele dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Bu, bundan sonra yapılacak mücadelelere de büyük destek verecektir" dedi.PEKER: BAKMAYA DOYAMIYORUMParka ismi verilen Kıymet Peker de, 90 yaşına gelse yine benzeri olayda kepçenin önüne oturacağını kaydederek, "Daha çok park açılsın. Burasının güzelliğine bakar mısınız, tertemiz oldu. Bakmaya doyamıyorum. Evlatlarımız da çok sevinçli. Adımın verilmesine de çok sevindim. Daha önce de söyledim, 90 yaşına da gelsem, aynı olay olsa yine kepçenin önüne otururum. Nerede olsa otururum" diye konuştu.Daha sonra Kıymet Teyze Parkı ile aynı anda Edirne Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı ve Tahsin Başkan Parkı'nın açılışı da gerçekleştirildi.AĞA SELİM'İN YAPTIRDIĞI KREŞ AÇILDIKılıçdaroğlu ayrıca kentte yapımı tamamlanan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışını yaptı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu kreşin sıradan bir yatırım olmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in kuruluşunda erkeklerde okuma yazma oranı bütün Türkiye'de yüzde 8. Yüz erkekten sadece 8'i okuma yazma biliyor. Kadınlarda okuma yazma oranı binde 8. Bin kadından sadece 8'i okuma yazma biliyor. Bazıları diyor ya, demokrasiye hemen geçseydik. İyi geçelim de Hakkari'ye koyacağımız sandığın başına bir okur yazar, bir sandık görevlisi gerekiyordu. Okur yazar yok. Köy enstitülerinin kuruluş felsefesi budur zaten. Eğitime bu kadar önem verilmesinin temel felsefesi budur. Sınıf atlamak istiyorduk. Çağdaş uygarlığı yakalamak istiyorduk. Daha güzel bir Türkiye, daha uygar bir Türkiye bunu yakalamak istedik ve bunun mücadelesini verdik. Bu kreş bu mücadelede atılan adımlardan birisidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, kent merkezindeki programlarının ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Er Meydanı'na geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun