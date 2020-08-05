Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Beyrut'ta yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." Kaynak: AA