Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama
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Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

14.02.2021 18:52 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:56

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyup mücadele edeceklerini belirterek, "Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyup mücadele edeceklerini belirterek, "Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bu acının tarifi; bu yasın sizi, bizi yok." başlığıyla görüntülü mesaj paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik. Bugün Gara'dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız; kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor ama bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri 'Bizden ve sizden' diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden, kim sizden. İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız."

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama
Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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