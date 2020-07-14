Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: "Millete hayal kurmayı bile unutturdular"
Son dakika haberine göre CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
14.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:49
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)
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Kaynak: AA