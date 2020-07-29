Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı
Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.
29.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına verdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA