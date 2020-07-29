Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına verdi.

Kaynak: AA