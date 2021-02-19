Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir"

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.