Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu: "Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir"
19.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:12
Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz