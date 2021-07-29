Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı
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Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir, Manavgat, Marmaris ve Bodrum ilçe belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir, Manavgat, Marmaris ve Bodrum ilçe belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yaşanan orman yangınları nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı telefonla aradığı belirtildi.

Orman yangınlarının seyri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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