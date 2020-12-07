Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: "Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: "Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?"

07.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:24

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.(6)

Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?'
Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?'
Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?'
Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?
Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı
Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı
Federal Temyiz Mahkemesi Pensilvanya'da Trump'ın talebini reddetti
Federal Temyiz Mahkemesi Pensilvanya'da Trump'ın talebini reddetti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cemal Hünal Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu: "Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum?" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 20:24:25. #1.15#
title