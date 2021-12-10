Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim - Haberler
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Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim

Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları anarak, "Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları anarak, "Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.


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