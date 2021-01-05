Son dakika haberleri: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı
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Son dakika haberleri: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

05.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:42
Son dakika haberleri: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Edinilen son dakika haberine göre Kıbrıs Rum kesiminde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bini aştı.

Kıbrıs Rum kesiminde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bini aştı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 14 bin 309 test yapıldığını, 569 yeni vaka görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Buna göre, Rum kesiminde toplam vaka sayısı 25 bin 208'e, virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı ise 134'e yükseldi.

Alınan tedbirlerin vaka sayılarındaki artışın önlemediği Rum kesiminde, daha sert tedbirlerin alınması ya da tam kapanma olması bekleniyor.

KKTC'de 26 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 73 test yapıldığını, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de taburcu edildiğini ve toplam vaka sayısının 1692'ye yükseldiğini duyurdu.

Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin ise deniz yoluyla KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu, 14 kişinin de yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda yatan bir hastanın bulunduğunu ifade etti.

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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