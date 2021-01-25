Son dakika haberleri! Kıbrıs müzakerelerinde yeni gelişme: 5+1 gayrı-resmi zirve, Mart'ta Greentree'de yapılacak
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Son dakika haberleri! Kıbrıs müzakerelerinde yeni gelişme: 5+1 gayrı-resmi zirve, Mart'ta Greentree'de yapılacak

25.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:41
Son dakika haberleri! Kıbrıs müzakerelerinde yeni gelişme: 5+1 gayrı-resmi zirve, Mart'ta Greentree'de yapılacak

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Mart ayında ABD'nin New York kentindeki Greentree çiftliğinde bir araya geleceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Mart ayında ABD'nin New York kentindeki Greentree çiftliğinde bir araya geleceği bildirildi. 

Kıbrıs'ta 4 yıldır askıya alınan müzakere görüşmelerinde yeni gelişme yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başmüzakerecisi Andreas Mavroyanis, BM Genel Sekreteri António Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılacağı, 5+1 gayrı-resmi zirvenin, Mart başında ABD'nin New York kentindeki Greentree çiftliğinde gerçekleşeceğini duyurdu. ?

RUM YÖNETİMİ'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Öte yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başmüzakerecisi Andreas Mavroyanis, dün akşam bir yıldır sürdürdüğü BM Daimi Temsilciliği görevinden ayrıldığı öğrenildi.Mavroyanis'in yerine ise Andreas Hadjichrysanthou atandı. Kıbrıs Gazetesi Mavroyanis görevden ayrılmadan önce, 5+1 gayrı-resmi zirvenin, Mart başında New York Greentree'de yapılacağını açıkladı. Böylece daha önce, Eroğlu-Hristofiyas görüşmelerinde iki kez zirveye ev sahipliği yapan Greentree, bir kez daha Kıbrıs zirvesine ev sahipliği yapacak.

MÜZAKERELER 4 YILDIR ASKIDA

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nda görüşmelerin, KKTC ve Güney Kıbrıs tarafının isteği üzerine Temmuz 2017 yılında geçici olarak askıya alındığı açıklanmıştı. New York'un Long Island bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde 2011-2012 yıllarında gerçekleştirilen üçlü Kıbrıs görüşmesi, dönemin Kıbrıs Türk lideri Derviş Eroğlu ile Rum lider Dimitris Hristofyas'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile yapılan beşinci görüşme olmuştu. Dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Lider Dimitris Hristofiyas arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 

KKTC LİDERİ TATAR'IN İLK GÖRÜŞMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, BM Genel Sekreteri António, Rum yönetimi lideri Anastasiadis ile ilk kez üçlü gayri resmi toplantıda bir araya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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