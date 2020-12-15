Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti

15.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:05
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 67 yaşındaki gazi Bedi Duymaz kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 67 yaşındaki gazi Bedi Duymaz kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Bedi Duymaz, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen askeri törenle Gökmeydan Mezarlığında toprağa verildi.

3 çocuk babası gazi Bedi Duymaz için düzenlenen törene, yakınları, Kaymakam Musa Sarı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hasan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Karakaş ve Müftü Mehmet Sain katıldı.

Tören sonrası Kaymakam Sarı, merhum gazi Duymaz'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, Türk bayrağı ve gazinin fotoğrafını teslim etti. - HATAY

Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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