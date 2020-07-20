Son dakika haberleri... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü
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Son dakika haberleri... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü

Son dakika haberlerine göre Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü etkinlikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Son dakika haberleri... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü
20.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:55

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü etkinlikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladı.

Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 46. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

?İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir zorlama olmadan içtenlikle benimsemiş olan Kıbrıs Türk halkı, laik ve demokratik kimliği ile yoluna devam etmekte ve bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için uğraşlarını sürdürmektedir.

?Bu dönemde bir yandan sağlık bir yandan da ekonomi alanında mücadelemizi sürdürürken bunun yanında yine sizin 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkenizi özümseyerek adamızda adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için de çabalarımıza devam edeceğiz.

?Sizden aldığımız ışık yolumuzu aydınlatacaktır. ?Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. ?Ruhunuz şad olsun."

"Türkiye, Kıbrıs Türk halkına tarihi bağlarla gönülden bağlıdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da anıt özel defterini imzaladı. Oktay, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Kıbrıs Türkü'nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza verdiği mücadele sonucu, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini kanıtladığı Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye, Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıdır.

Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duydukları her vakitte Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini yanlarında bulacaktır.

Bu kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uyulduğu ve katılımcıların maske taktığı görüldü.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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