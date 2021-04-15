Son dakika haberleri: KGK, kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya'yı kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: KGK, kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya'yı kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: KGK, kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya'yı kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya, yaşamını yitirdi.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya, yaşamını yitirdi. Altınkaya, KGK'de genel başkan yardımcısı görevinin yanı sıra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini de yürütmekteydi.

Anadolu basınının sevilen isimlerinden birisi olan Altınkaya, koronavirüsle savaşını kaybetti. Acı haber, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) camiasında ve Anadolu basınında büyük üzüntü oluşturdu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Altınkaya'nın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda "Can dostum, ağabeyim, yol arkadaşım, akil adamım, akıl hocam, sırdaşım, can yoldaşım Veli Altınkaya'yı koronavirüs belasına kurban verdik. Acı haberiyle yıkıldım. Sözün bittiği yer. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Gazeteciliğe 1981 yılında başlayan Altınkaya; Türkiye, Kayseri Olay, Kayseri Anadolu Haber, Akın Günlük, Kayseri Haber gazeteleri ile Erciyes TV ve Kay TV'de çeşitli görevlerde bulundu. 1985-1989 arasında Kayseri Belediye Başkanı Basın Danışmanı olarak görev aldı. 1987-2009 tarihlerinde TRT Kayseri Temsilciliği yaptı. Kültür ve Sanat, Töre, Doğuş Edebiyat gibi dergilerde çeşitli konularda yazılar yazdı. İlk kitabı Mavi Boncuklu Cemil Baba Kültür ve Sanat Yayınları arasında 1984 yılında yayınlandı. Kayseri ile ilgili çok sayıda araştırması, önce Kayseri gazetelerinde yer aldı, sonra az sayıda olmak üzere kitaplaştı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Türkiye Spor Yazarları Derneği, RATEM (Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) üyesi de olan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2007-2016 tarihleri arasında çeşitli konularda ders verdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Canan Ergüder Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: KGK, kurucu üyesi ve yerel medya sorumlusu Veli Altınkaya'yı kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 09:52:23. #1.15#

title