Son dakika haberleri... KESOB Başkan'ı Memiler'den Cumhurbaşkanına teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... KESOB Başkan'ı Memiler'den Cumhurbaşkanına teşekkür

15.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:51
Son dakika haberleri... KESOB Başkan'ı Memiler'den Cumhurbaşkanına teşekkür

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnaf destek paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnaf destek paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın Türkiye'de en çok etkilediği kesim olan esnaf ve sanatkarların 10 aydır madden ve manen zorlu bir sınav verdiğini ifade etti. Salgın nedeniyle esnafın zor bir süreç geçirdiğini belirten Memiler, "Geçici veya tamamen kapanan sektörlerimiz olduğu gibi kısmen ve dolaylı olarak da etkilenen esnaflarımız için devletimizce verilecek her bir destek çok büyük önem arz etmektedir. İlimizde kapanan işyerleri için Birlik Başkanlığı olarak odalarımızdan gelen talepler sayın Valimiz nezdinde tüm kurumlara ivedi olarak iletilmekte ve sonuçları takip edilmektedir. Tabi bu süreçte dün itibariyle Cumhurbaşkanımızca açıklanan basit usule tabi ve kiracı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik maddi yardım ve kira desteği uygulaması esnaflarımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olabilecektir. Açıklanan destek paketinin detayları yayımlandığında Odalarımız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlarımıza ayrıntılı bilgi verilecektir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ederiz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haberleri: Başkan Bilgin'den Köylü Pazarı esnafına müjde
Son dakika haberleri: Başkan Bilgin'den Köylü Pazarı esnafına müjde
Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran salgın sürecinde mesleki eğitimi değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran salgın sürecinde mesleki eğitimi değerlendirdi Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akbağ Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Pfizer Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... KESOB Başkan'ı Memiler'den Cumhurbaşkanına teşekkür | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:03:18. #1.14#
title