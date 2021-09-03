Son dakika haberleri! Keşmir'de bölgenin önde gelen lideri Geylani'nin ölümünün ardından güvenlik kısıtlamaları sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'da, Keşmir'in önde gelen lideri Seyyid Ali Geylani'nin vefatının ardından bölgede kısıtlamalar devam ediyor.

Hindistan'da, Keşmir'in önde gelen lideri Seyyid Ali Geylani'nin vefatının ardından bölgede kısıtlamalar devam ediyor.

Hint yetkililer, Geylani'nin ölümünün ardından Keşmir'de üst üste ikinci gün güvenlik kısıtlaması ve iletişim kesintisi uyguladı.

Silahlı polis ve paramiliter askerler, zırhlı yelek ve çevik kuvvet teçhizatı giyerek bölgenin ana şehri olan Srinagar'da sokaklarda devriye gezdi ve bölge sakinlerine evlerinde kalmalarını emretti.

Yetkililerin, cemaatle kılınan cuma namazı sonra gerçekleşebilecek Hindistan karşıtı protesto gösterileri beklentisi sebebiyle bazı yollar ve sokaklar jiletli teller, çelik barikatlar ve dikey olarak park edilmiş zırhlı araçlarla kapatıldı.

Dün hayatını kaybeden Geylani'nin cenaze töreninin protesto gösterilerine dönüşmemesi için bölgede kısıtlamalar artırılmıştı.

Aile üyeleri, Geylani'yi sabah namazını müteakip toprağa vermek istemiş ancak Srinagar'da ev hapsinde hayatını kaybeden lider, polis nezaretinde defnedilmişti.

Geylani'nin cenaze namazının düşük katılımla ve defin işlemlerinin sessizce gerçekleşmesi konusunda direten Hint güçleri, daha sonra Geylani'nin naaşına el koyarak aile üyesi ve akrabalarından da kimsenin cenazeye katılmasına izin vermemişti.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, Keşmir'in önde gelen lideri Seyyid Ali Şah Geylani'nin vefatı dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kılınmış ve protesto gösterileri düzenlenmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Geylani'nin naaşına el konularak polis nezaretinde defnedilmesine tepki göstermiş ve bunu "barbarca bir eylem" olarak nitelemişti.

Geylani 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti

Keşmir'in statüsünün plebisitle belirlenmesini savunan Geylani, 1 Eylül'de ev hapsinde tutulduğu Srinagar'daki evinde geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

91 yaşında hayata veda eden Geylani, 2010'dan bu yana hayatının büyük bir kısmını ev hapsinde geçirdi.

Geylani, Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin statüsünün Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, plebisitle belirlenmesini savunuyordu.

Siyasi hayatına Keşmir Cemaati İslami Partisi'nde başlayan Geylani, daha sonra partiden ayrılarak "Tahrik-i Hürriyet" adı verilen ve bağımsızlık yanlısı partileri tek çatı altında toplayan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı'nı kurmuştu.

Keşmirli lider, hazirana kadar konferansın genel başkanlığını ve dağıtılan Cammu Keşmir Yasama Meclisinde de milletvekilliği yapmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı