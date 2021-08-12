Son dakika haberleri | KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, hükümetin zam teklifini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri... Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifinin gözden geçirilmesini istedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifinin gözden geçirilmesini istedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet sendikalara zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıyla sundu.

Toplantının ardından Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına teklifi değerlendiren Bozgeyik, hükümetin teklifini müzakere etmelerinin dahi mümkün olmadığını söyledi.

Kamu emekçilerinin 2022 ve 2023 yılı için teklif edilen rakamlarla daha da yoksullaşacağını savunan Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeli personel hem de ücret artışıyla ilgili Sayın Bakanın söylediklerinin bugüne kadar vaat düzeyinde kaldığını biliyoruz. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro sadece diğer konfederasyonların değil KESK olarak bizim de uzun yıllardır temel taleplerimiz arasında. Bu bağlamda, bu zam teklifinin gözden geçirilmesini, yoksulluk sınırı üzerindeki ücret talebimizin dikkate alınmasını, 3600 ek göstergeyle ilgili ekim ayında yasal bir düzenlemenin yapılmasını, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım