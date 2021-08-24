Son dakika haberleri: "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında
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Son dakika haberleri: "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

Son dakika haberleri: 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin yeni bölümü yayında
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayımlandı.

GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisiyle keyifli ve bilgilendirici sohbetleri dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

"Onarmak, Üretmek ve Paylaşmak" konulu sekizinci bölümde, Onaranlar Kulübü'nün ortaya çıkış hikayesi ve çevreyle diyalog kurarak geliştirdikleri yaratıcı projeleri hakkında konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde ve Onaranlar Kulübü Kurucusu Doğukan Güngör ve İçerik Koordinatörü Nilüfer Aksu'nun konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında, Onaranlar Kulübü'nün hikayesinden bahsedildi. Yeni bölümde kulübün onarmayı, üretmeyi ve paylaşmayı odaklarına alarak şehir için yarattıkları çözüm önerilerinden çevre ile kurdukları ilişkiye, şehirlerin sürdürülebilirliğinden iklim krizi açısından onarmanın önemine kadar pek çok konuya değinildi.

GittiGidiyor'un 20'nci yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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