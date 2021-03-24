Son dakika haberleri: Keşan'daki operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
24.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:09
Son dakika habere göre Keşan'da düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan'da düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 3 gram eroin, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.D, T.E ve A.D, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar