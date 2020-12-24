Son dakika haberleri... Keşan'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Bahse konu evin içinde yapılan aramalarda 252,91 bonzai ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edilen 585 TL nakit paraya el koyan ekipler, sayfa yaprakları uyuşturucu maddeyi fişeklemede kullanılan ders kitabı da ele geçirdi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan Ü.G., S.G. ve Ü.G. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı